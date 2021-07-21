Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Вимагають вертоліт і 20 піц: у Швеції в’язні взяли в заручники наглядачів тюрми

тюрьма

Вдень 21 липня в одній із в’язниці центральної Швеції в’язні захопили в заручники двох наглядачів тюрми.

Двоє засуджених за вбивство чоловіків 24 і 30 років забарикадувалися разом із наглядачами, чоловіком та жінкою, в одній із тюремних камер.

В обмін на життя і безпеку наглядачів ув’язнені зажадали 20 піц з шашликом (піца-кебаб) та вертоліт, аби мати можливість втекти з в’язниці.

За даними місцевих ЗМІ, засуджені зв’язали наглядачів: також вони озброєні лезами бритви.

На місці інциденту працюють правоохоронці, найближчим часом розпочнуться переговори.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка