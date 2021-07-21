Вимагають вертоліт і 20 піц: у Швеції в’язні взяли в заручники наглядачів тюрми

Вдень 21 липня в одній із в’язниці центральної Швеції в’язні захопили в заручники двох наглядачів тюрми.
Двоє засуджених за вбивство чоловіків 24 і 30 років забарикадувалися разом із наглядачами, чоловіком та жінкою, в одній із тюремних камер.
В обмін на життя і безпеку наглядачів ув’язнені зажадали 20 піц з шашликом (піца-кебаб) та вертоліт, аби мати можливість втекти з в’язниці.
За даними місцевих ЗМІ, засуджені зв’язали наглядачів: також вони озброєні лезами бритви.
На місці інциденту працюють правоохоронці, найближчим часом розпочнуться переговори.
JUST NU: Pizzor på väg till Hällbyanstalten efter krav från gisslantagarnahttps://t.co/wk2EDCL9VR pic.twitter.com/lybdqVb38c
— Aftonbladet (@Aftonbladet) July 21, 2021