Вимагають вертоліт і 20 піц: у Швеції в’язні взяли в заручники наглядачів тюрми

Вдень 21 липня в одній із в’язниці центральної Швеції в’язні захопили в заручники двох наглядачів тюрми.

Двоє засуджених за вбивство чоловіків 24 і 30 років забарикадувалися разом із наглядачами, чоловіком та жінкою, в одній із тюремних камер.

В обмін на життя і безпеку наглядачів ув’язнені зажадали 20 піц з шашликом (піца-кебаб) та вертоліт, аби мати можливість втекти з в’язниці.

За даними місцевих ЗМІ, засуджені зв’язали наглядачів: також вони озброєні лезами бритви.

На місці інциденту працюють правоохоронці, найближчим часом розпочнуться переговори.