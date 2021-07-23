В Черкассах родители воспитанников детского сада №34 задержали мужчину, который на территории заведения приставал к детям и пытался показать им свои половые органы.
– Я увидел, что какой-то мужчина стоит и рассматривает детей. Я остановился, чтобы проследить за его поведением. Одну из девочек мужчина гладил по спинке, голове, потом руки убирал. Я подошел к нему спросить, что он здесь делает. Ответил, что пришел с детьми погулять, – говорит черкащанин Дмитрий Дробышев.
После этого отец ребенка решил проверить, не этот ли мужчина предлагал интим маленьким девочкам, о чем писали в интернете.
– Вижу, что это он. Решил завести его в павильон – он начал убегать. Тогда мне помог другой отец. Мы его скрутили вместе. И вдруг он говорит: Я сейчас буду раздеваться. Мы быстро усадили его на скамейку, – пересказывает подробности задержания подозрительного мужчины Дмитрий.
По словам воспитателя-методиста детсада Ларисы Кумпанской, инцидент произошел утром, когда принимали детей в учреждение.
– О том, что произошло, мне рассказали родители. Когда я прибыла на место, мужчину уже задержала полиция, – отмечает она.
Правоохранители утверждают: мужчина имеет психическое заболевание, состоит на учете и лечится в специализированном учреждении, откуда отпросился на выходные домой.
– Его отпустили к больной матери. Предположительно, у него началось обострение. Сейчас его отправили обратно в медучреждение, в котором он находился и до этого, – сообщает пресс-секретарь Национальной полиции Черкасской области Зоя Вовк.
Случай в детсаду 23 июля – не единственный, связанный с задержанным.
Пользователи сети сообщали, что этот человек уже подходил к несовершеннолетним, раздевался и приказывал им сделать то же самое, а также просил подняться с ним на шестой этаж. Свои действия объяснял тем, что ему “нужна любовь”.
Также он просил одну из женщин остановиться, чтобы посмотреть на ее ягодицы.
Источник: Про все
Фото: Про все