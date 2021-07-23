У Черкасах батьки вихованців дитячого садка №34 затримали чоловіка, який на території закладу чіплявся до дітей та намагався показати їм свої статеві органи.

– Я побачив, що якийсь чоловік стоїть і розглядає дітей. Я зупинився, щоб простежити за його поведінкою. Одну з дівчаток чоловік гладив по спинці, голові, потім руки прибирав. Я підійшов до нього запитати, що він тут робить. Відповів, що прийшов із дітьми погуляти, – говорить черкащанин Дмитро Дробишев.

Після цього батько дитини вирішив перевірити, чи не цей чоловік пропонував інтим маленьким дівчаткам, про що писали в інтернеті.

– Бачу, що це він. Вирішив завести його в павільйон – він почав тікати. Тоді мені допоміг інший батько. Ми його скрутили разом. І раптом він каже: Я зараз буду роздягатися. Ми швидко його всадили на лавку, – переповідає подробиці затримання підозрілого чоловіка Дмитро.

За словами вихователя-методиста дитсадка Лариси Кумпанської, інцидент стався уранці, коли приймали дітей до закладу.

– Про те, що сталося, мені розповіли батьки. Коли я прибула на місце, чоловіка вже затримала поліція, – зазначає вона.

Правоохоронці стверджують: чоловік має психічне захворювання, перебуває на обліку й лікується в спеціалізованому закладі, звідки відпросився на вихідні додому.

– Його відпустили до хворої матері. Імовірно, у нього почалося загострення. Зараз його відправили назад до медзакладу, у якому він перебував і до цього, – повідомляє речниця Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Хотів роздягтися: у дитсадку Черкас батьки затримали психічно хворого чоловіка / 2 фотографии

Випадок у дитсадку 23 липня – не єдиний, що пов’язаний із затриманим.

Користувачі мережі повідомляли, що цей чоловік вже підходив до неповнолітніх, роздягався та наказував їм зробити те ж саме, а також просив піднятися з ним на шостий поверх. Свої дії пояснював тим, що йому “потрібне кохання”.

Також він просив одну з жінок зупинитися, щоб подивитися на її на сідниці.

Джерело: Про все

Фото: Про все