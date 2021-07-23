Просил никому не рассказывать: в Киеве будут судить доцента вуза за развращение 12-летней девочки

В Киеве 54-летний доцент одного из государственных высших учебных заведений предстанет перед судом за развращение девочки, которой было 12 лет. Мужчина через мессенджер требовал от девочки интимных фото.

По данным следователей, доцент познакомился с внучкой своей знакомой во время отдыха на городском Русановском пляже.

После знакомства мужчина получил мобильный номер телефон девочки. Впоследствии он начал с ней общаться в приложения Viber.

Доцент неоднократно посылал девочке фото и видео с порнографическим контентом.

Кроме того, злоумышленник просил ее, чтобы она посылала ему в ответ фото, где изображена в обнаженном виде.

Таким образом, по данным правоохранителей, он хотел удовлетворить собственные половые страсти.

Также доцент убеждал девочку никому не рассказывать об их общении. Мол, это все секретно.

В то же время он, запугивая, просил малолетнюю жертву не рассказывать об их диалогах взрослым. Поскольку они якобы сразу ее накажут и отберут телефон, доступ к интернету, и вообще начнут ограничивать во всем.

Однако девочка не покорилась злоумышленнику и рассказала обо всем матери. Женщина сразу обратилась к полицейским.

Во время следствия установили, что доцент кафедры одного из государственных вузов Киева действительно причастен к развращению несовершеннолетней.

Более того, по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина осознавал свои действия и руководил ими.

Столичная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Мужчине грозит лишения свобода на срок от пяти до восьми лет. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Источник: Киевская горпрокуратура