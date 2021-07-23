Просив нікому не розповідати: у Києві судитимуть доцента вишу за розбещення 12-річної дівчинки

У Києві 54-річний доцент одного з державних вищих навчальних закладів постане перед судом за розбещення дівчинки, якій було 12 років. Чоловік через месенджер вимагав від дівчинки інтимних фото.

За даними слідчих, доцент познайомився із онукою своєї знайомої під час відпочинку на міського Русанівському пляжі.

Після знайомства чоловік отримав мобільний номер телефон дівчинки. Згодом він почав із нею спілкуватись у застосунку Viber.

Доцент неодноразово надсилав дівчинці фото та відео з порнографічним контентом.

Окрім того, зловмисник просив дівчинку, щоб вона надсилала йому у відповідь фото, де зображена в оголеному вигляді.

Таким чином, за даними правоохоронців, він хотів задовільнити власні статеві пристрасті.

Також доцент переконував дівчинку нікому не розповідати про їхнє спілкуваня. Мовляв, це все секретно.

Водночас він, залякуючи, просив малолітню жертву не розповідати про їхні діалоги дорослим. Оскільки вони нібито одразу її покарають та відберуть телефон, доступ до інтернету, і загалом почнуть обмежувати у всьому.

Однак дівчинка не підкорилась зловмиснику та розповіла про все матері. Жінка одразу звернулася до поліцейських.

Під час слідства встановили, що доцент кафедри одного з державних вишів Києва справді причетний до розбещення неповнолітної.

Ба більше, за результатами судової психолого-психіатричної експертизи чоловік усвідомлював свої дії та керував ними.

Столична прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом вчинення розпусних дій відносно малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

Чоловіку загрожує ув’язення терміном від п’яти до восьми років. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Джерело: Київська міськпрокуратура