Крупную ботоферму ликвидировали в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области СБУ ликвидировала крупную ботоферму. Она выполняла задачи заказчиков из Российской Федерации.

Ее организовал местный житель, специалист по информационным технологиям. Он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. sim-карт украинских и российских операторов.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Ее услуги преимущественно заказывали российские клиенты.

— Использовали ее мощности, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. Это накрутка количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. Расчеты велись в рублях”, — сообщили в ведомстве.

Силовики уже провели обыски и изъяли почти три тысячи sim-карт, sim-шлюзы, компьютерное и другое телекоммуникационное оборудование.

Работала на Россию: СБУ на Франковщине разоблачила масштабную ботоферму / 5 фотографий

После экспертиз планируется объявить организатору о подозрении по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) УК Украины.