Велику ботоферму ліквідували в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області СБУ ліквідувала велику ботоферму. Вона виконувала завдання замовників з Російської Федерації.

Її організував місцевий житель, фахівець з інформаційних технологій. Він використовував для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тис. sim-карт українських і російських операторів.

Ботоферма працювала в основному в соцмережах, месенджерах і електронних гаманцях. Її послуги переважно замовляли російські клієнти.

– Використовували її потужності, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. Це накрутка кількості переглядів, переваг, коментарів в соціальних мережах і відеохостингу. Розрахунки велися в рублях “, – повідомили у відомстві.

Силовики вже провели обшуки та вилучили майже три тисячі sim-карт, sim-шлюзи, комп’ютерне та інше телекомунікаційне обладнання.

Працювала на Росію: СБУ на Франківщині викрила масштабну ботоферму / 5 фотографий

Після експертиз планується оголосити організатору про підозру по ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) КК України.