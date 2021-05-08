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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе

Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе

В Одессе оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность так называемой ботофермы.

Пропагандисты распространяли фейки, разжигая среди жителей Одессы межнациональную рознь и пропагандируя сепаратистские настроения в городе.

Пятеро жителей Одессы по заказу своих кураторов от спецслужб РФ создавали и распространяли контент, содержащий ложную информацию о ситуации в стране.

Сюжеты, отснятые злоумышленниками, планировали показать в эфире российского ТВ.

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Таким образом они хотели создать необходимую пропагандистам картину, а также дестабилизировать обстановку в регионе в преддверии майских праздников.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, телекоммуникационное оборудование, а также листовки и символику СССР.

Начато уголовное дело по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и независимость) УК Украины.

  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
  • Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе
Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе / 4 фотографии

Следственные действия проходят под руководством областной прокуратуры Одессы. По их итогам злоумышленникам будет избрана мера пресечения.

Рост напряженности на Донбассе

Ранее сегодня украинская сторона в СЦКК сообщила о грубых нарушениях Минских соглашений со стороны армии РФ и ее наемников на Донбассе.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, военная техника боевиков была зафиксирована в районах, откуда она должна быть отведена.

Нарушения линии отвода вооружения были зафиксированы как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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