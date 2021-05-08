Нагнетали обстановку в преддверии майских праздников: СБУ разоблачила ботоферму в Одессе

В Одессе оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность так называемой ботофермы.
Пропагандисты распространяли фейки, разжигая среди жителей Одессы межнациональную рознь и пропагандируя сепаратистские настроения в городе.
Пятеро жителей Одессы по заказу своих кураторов от спецслужб РФ создавали и распространяли контент, содержащий ложную информацию о ситуации в стране.
Сюжеты, отснятые злоумышленниками, планировали показать в эфире российского ТВ.
Таким образом они хотели создать необходимую пропагандистам картину, а также дестабилизировать обстановку в регионе в преддверии майских праздников.
В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, телекоммуникационное оборудование, а также листовки и символику СССР.
Начато уголовное дело по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и независимость) УК Украины.
Следственные действия проходят под руководством областной прокуратуры Одессы. По их итогам злоумышленникам будет избрана мера пресечения.
Рост напряженности на Донбассе
Ранее сегодня украинская сторона в СЦКК сообщила о грубых нарушениях Минских соглашений со стороны армии РФ и ее наемников на Донбассе.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, военная техника боевиков была зафиксирована в районах, откуда она должна быть отведена.
Нарушения линии отвода вооружения были зафиксированы как в Донецкой, так и в Луганской областях.