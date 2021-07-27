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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Ребенок за $60 тыс.: в Харьковской области разоблачили центр торговли младенцами

сбу харьков

В Харьковской области продавали младенцев иностранцам. Преступную группировку во главе со столичными репродуктологами разоблачила Служба безопасности Украины.

Дельцы наладили продажу младенцев под видом программы суррогатного материнства.

В состав группировки входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Они также помогали иностранцам заключить фиктивный брак с украинками. Впоследствии “свои” медики официально подтверждали “бесплодие” жены. Это было основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий.

После этого искали кандидата на суррогатное материнство. После рождения ребенка фиктивный брак разрывали. Затем иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

“Собственный” младенец с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тыс.

Кроме этого, в СБУ выявили факты небрежного отношения медработников центра к своим обязанностям, что привело к смерти младенцев.

В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
В Харьковской области разоблачили центр продажи младенцев иностранцам
Ребенок за $60 тыс.: в Харьковской области разоблачили центр торговли младенцами / 4 фотографии

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Продолжается следствие по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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