У Харківській області викрили центр продажу немовлят іноземцям

У Харківській області продавали немовлят іноземцям. Злочинне угруповання на чолі зі столичними репродуктологами викрила Служба безпеки України.

Ділки налагодили продаж немовлят під виглядом програми сурогатного материнства.

До складу угруповання входили мешканці Київської та Харківської областей, зокрема керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Вони також допомагали іноземцям укладати фіктивні шлюби з українками. Згодом “свої” медики офіційно підтверджували “безпліддя” дружини. Це було підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Після цього шукали кандидата на сурогатне материнство. Після народження дитини фіктивний шлюб розривали. Потім іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

“Власне” немовля з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилося замовнику в $60 тис.

Крім цього, в СБУ виявили факти недбалого ставлення медпрацівників центру до своїх обов’язків, що призводило до смерті немовлят.

Дитина за $60 тис.: у Харківській області викрили центр торгівлі немовлятами / 4 фотографии

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Триває слідство щодо встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.