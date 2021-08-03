Собака покусала четырехлетнюю девочку. Как наказывается безответственность

Любимое место детей и родителей — один из крупнейших парков Киева. А еще — собачников.

На поляне собрались хозяева семи различных пород. Своих любимцев отпустили. Свободно гуляет и овчарка. Только увидев полицию, животных неохотно пристегивают на поводки.

Замечания правоохранителей собачников возмущают. Но закон требует соблюдать правила выгула собак — на поводке и в наморднике. За нарушение — штраф всего 51 грн.

— Ребенок его может ударить, он вообще ее не тронет, — говорит владелица собаки, которая в єто время без устали лает на прохожих.

Овчарка, как представительница потенциально опасной породы — так ее определяет киевская власть — должна быть в наморднике.

Без намордника ходит и американский стаффордширский терьер. Эта порода тоже числится в перечне потенциально опасных. Аргументы у владельцев таких животных одинаковы: послушный, очень хороший.

Трагедия в Николаеве

Накануне в Николаеве американский стаффордширский терьер покусал четырехлетнюю Машу. Он набросился на девочка, когда та с мамой возвращались с прогулки домой.

Пес гулял без намордника и поводка. Укусил ребенка за щеку. После инцидента хозяин все равно уверял, что собака воспитанная, вспоминала мама девочки.

— Мы шли спокойно, ребенок не бежала, а не прыгал. Я помню момент, как летит эта собака. У нее было одно — она хотела к ребенку — к ее лицу. Она ее все же схватила за щеку, — рассказывает мама девочки Татьяна.

Татьяна даже боится прогнозировать, что было бы, если бы пса не оттащили прохожие.

Прокомментировал ситуацию и зоопсихолог Сергей Клочко, который работает с животными более 40 лет.

Говорит, через его руки прошла не одна тысяча собак. За все время работы он сделал вывод, что любимца можно научить адекватному поведению в самых разных ситуациях, но это не значит, что агрессия пройдет, она может проявиться в любой момент.