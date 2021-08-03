Собака покусав чотирирічну дівчинку. Як карається безвідповідальність

Улюблене місце малечі та її батьків – один із найбільших парків Києва. А ще – собачників.

На галявині зібралися господарі семи різних порід. Своїх улюбленців відпустили. Вільно гуляє і вівчарка. Лише забачивши поліцію, тварин неохоче пристібають на повідці.

Зауваження правоохоронців собачників обурюють. Але ж закон вимагає дотримуватися правил вигулу собак – на повідці і в наморднику. За порушення – штраф лише 51 грн.

– Дитина його може вдарити, він взагалі її не чіпатиме, – говорить власниця собаки, що не перестає лаяти на перехожих.

Вівчарка, як представниця потенційно небезпечної породи – так її визначає київська влада – має бути в наморднику.

Без намордника прогулюється і американський стафордшир-тер’єр. Ця порода теж є у переліку потенційно небезпечних. Аргументи у власників таких тварин однакові: слухняний, дуже добрий.

Трагедія у Миколаєві

Напередодні у Миколаєві американський стафордшир-тер’єр покусав чотирирічну Марійку. Він накинувся, коли дівчинка з мамою поверталася з прогулянки додому.

Пес гуляв без намордника та повідця. Вкусив дитину за щоку. Після інциденту хазяїн усе одно запевняв, що собака вихований, згадувала мама дівчинки.

– Ми йшли спокійно, дитина не бігла, не стрибала. Я пам’ятаю момент, як летить ця собака. У неї було одне – вона хотіла до дитини – до її обличчя. Вона її все таки схопила за щоку, – розповідає мама дівчинки Тетяна.

Тетяна навіть боїться прогнозувати, що було б, якби пса не відтягнули перехожі.

Коментує ситуацію зоопсихолог Сергій Клочко, який працює з тваринами понад 40 років. Каже, через його руки пройшла не одна тисяча собак. За весь час роботи він робить висновок, що улюбленця можна навчити адекватної поведінки в самих різних ситуаціях, але це не означає, що агресія пішла, вона може проявитися в будь-який момент.