Самосожжение и захват инфраструктуры — какие инциденты пережил Киев

Здание правительства в Киеве 4 августа захватил ветеран АТО Владимир Прохнич. Человек с боевой гранатой в руках ворвался в помещение. Он не выдвигал четких требований, а лишь сказал, что его на такой шаг подтолкнули обстоятельства. Позже стало известно, что Владимир воевал на Донбассе и дважды был ранен.

Для столицы это далеко не первая история, когда люди устраивают захвата объектов инфраструктуры или угрожают нанести себе вред.

Чем закончились предыдущие подобные инциденты в Киеве — читайте в материале Фактов ICTV.

Захват моста Метро

В сентябре 2019 года 50-летний бывший военный Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро в Киеве.

Он стрелял в воздух из винтовки и угрожал взорвать мост. В спецоперации по его задержанию задействовали 300 полицейских, вертолеты и катера.

Силовики в результате задержали экс-военного, никто не пострадал. Его арестовали и отправили на психологическую экспертизу.

На суде Белько готовы были взять на поруки народный депутат Яна Зинкевич, командир Корда Николай Кутовый и тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков.

В марте 2021 года суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях, но поскольку психологическая экспертиза признала его невменяемым, к нему применили принудительные медицинские меры — госпитализацию в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Самоподжог под Офисом президента

В конце февраля 2020 года в Киеве под стенами Офиса президента мужчина облил себя бензином и поджег. Окружающим, в том числе силовикам, удалось быстро его повалить на землю и потушить.

Он получил многочисленные ожоги и позже рассказал, что его зовут Александр Леонидович Бурлаков, а на такой поступок он решился из-за проблем с землей.

По словам мужчины, у него сельский совет и Госгеокадастр якобы украли землю в Сумской области. В частности, чиновники не дали распаевать землю.

В больницу к пострадавшему после этого отправился представитель Офиса президента, чтобы выяснить, на какие именно земельные проблемы пытался обратить внимание мужчина.

Позже в Сумской облгосадмнистрации сообщили, что земли, где хотел взять себе участок Бурлаков, распаеванию не подлежат.

Мужчина якобы хотел получить землю на пай предприятия Луч, где работали жители Гуриновского сельского совета и он, в том числе. Но земли этого предприятия, согласно действующему законодательству, распаеванию не подлежат.

Захват Универсал банка

В августе 2020 года гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение Универсал Банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве.

Персонал и посетителей сразу эвакуировали, внутри с ним оставалась только одна сотрудница банка.

Мужчина говорил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка и она сдетонирует даже если его убьют.

После продолжительных переговоров его удалось задержать. Каримову объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей Терроризм.

Позже его отправили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение.

Угроза самоподжога из-за МАФа

В марте этого года в Киеве на Троещине мужчина залез на крышу собственного МАФа, облился бензином и начал угрожать себя сжечь.

Так бизнесмен хотел поступить из-за того, что в Деснянском районе второй день подряд коммунальщики сносили незаконно установленные МАФы.

На место событий прибыли правоохранители и скорая помощь, но через некоторое время мужчина все же спустился и перестал угрожать самосожжением в случае сноса своего МАФа.

На месте еще некоторое время дежурил автомобиль скорой помощи и правоохранители.

В КГГА по этому поводу заявили, что коммунальщики ежедневно сталкиваются с сопротивлением во время демонтажа киосков.