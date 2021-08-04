Самоспалення і захоплення інфраструктури – які інциденти пережив Київ

Будівлю уряду в Києві 4 серпня захопив ветеран АТО Володимир Прохнич. Чоловік із бойовою гранатою в руках увірвався до приміщення. Він не висував чітких вимог, лише сказав, що його до такого кроку спонукали обставини. Пізніше стало відомо, що Володимир воював на Донбасі та двічі був поранений.

Для української столиці це далеко не перша історія, коли люди захоплюють об’єкти інфраструктури або загрожують завдати собі шкоди.

Чим закінчилися попередні подібні інциденти в Києві – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Захоплення мосту Метро

У вересні 2019 року 50-річний колишній військовий Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро в Києві.

Він стріляв у повітря з гвинтівки та погрожував підірвати міст. У спецоперації з його затримання задіяли 300 поліцейських, вертольоти та катери.

Силовики зрештою затримали екс-військового, ніхто не постраждав. Його заарештували та відправили на психологічну експертизу.

На суді Белька готові були взяти на поруки народний депутат Яна Зінкевич, командир КОРДа Микола Кутовий і тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У березні 2021 року суд визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах, але оскільки психологічна експертиза визнала його неосудним, до нього застосували примусові медичні заходи – госпіталізацію до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Самопідпал під Офісом президента

Наприкінці лютого 2020 року в Києві під стінами Офісу президента чоловік облив себе бензином і підпалив. Людям довкола, зокрема силовикам, вдалося швидко його повалити на землю і загасити.

Він дістав численних опіків та пізніше розповів, що його звуть Олександр Леонідович Бурлаков, а на такий вчинок він зважився через проблеми із землею.

За словами чоловіка, сільська рада і Держгеокадастр нібито вкрали у нього землю в Сумській області. Зокрема, чиновники не дали розпаювати землю.

У лікарню до потерпілого після цього приїздив представник Офісу президента, щоб з’ясувати, на які саме земельні проблеми намагався звернути увагу чоловік.

Пізніше в Сумській облдержадміністрації повідомили, що землі, де хотів взяти собі ділянку Бурлаков, розпаюванню не підлягають.

Чоловік нібито хотів отримати на пай землю підприємства Луч, де працювали жителі Гуріновської сільської ради і, зокрема, він. Але землі цього підприємства, згідно із чинним законодавством, розпаюванню не підлягають.

Захоплення Універсал банку

У серпні 2020 року громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив відділення Універсал Банку в бізнес-центрі Леонардо у Києві.

Персонал і відвідувачів одразу евакуювали, всередині з ним залишалася тільки одна співробітниця банку.

Чоловік говорив, що у нього в рюкзаку є вибухівка, і вона здетонує, навіть якщо його вб’ють.

Після тривалих переговорів його вдалося затримати. Карімову оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого статтею Тероризм.

Пізніше його відправили на примусове лікування до психіатричного закладу.

Загроза самопідпалу через МАФ

У березні цього року в Києві на Троєщині чоловік заліз на дах власного МАФу, облився бензином і почав погрожувати себе спалити.

Так бізнесмен хотів вчинити через те, що в Деснянському районі другий день поспіль комунальники зносили незаконно встановлені МАФи.

На місце події прибули правоохоронці та швидка допомога, але через деякий час чоловік все ж спустився і перестав погрожувати самоспаленням у разі знесення свого МАФу.

На місці ще деякий час чергував автомобіль швидкої допомоги та правоохоронці.

У КМДА із цього приводу заявили, що комунальники щодня стикаються із опором під час демонтажу кіосків.