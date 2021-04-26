В городе Коростень Житомирской области мужчина угрожал сжечь собственный дом с тремя детьми и сожительницей. После приезда полиции он выстрелил в правоохранителя.

Инцидент произошел вечером 25 апреля.

Во время семейной ссоры мужчина облил комнату в доме и себя бензином и забаррикадировался, угрожая поджечь дом. Он также прибегал к семейному насилию. В доме находилась 40-летняя женщина и трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет. Она сообщила в полицию об этой ситуации.

На момент прибытия силовиков женщина с младшими детьми уже покинула дом. После из дома вывели старшего сына, а со злоумышленником начали переговоры.

— В это время мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, которыми продолжал угрожать поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома, он выстрелил в их сторону. Пуля задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам полицейский не пострадал, — сообщили в полиции.

После этого к задержанию мужчины подключили спецназовцев КОРДа. В результате трехчасовых переговоров его задержали.

Сейчас 45-летний злоумышленник находится под стражей. Дело квалифицировали по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Ему грозит от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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