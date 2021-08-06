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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Один турист успел выпрыгнуть: во Франции во время аварии самолета погибли три человека

Один турист успел выпрыгнуть: во Франции во время аварии самолета погибли три человека

Во Франции упал туристический легкомоторный самолет, на борту которого было четверо пассажиров. Один из них успел выпрыгнуть из салона до аварии, остальные погибли на месте.

Инцидент произошел после обеда 5 августа в городе Сен-Коломбан-де-Вильяр, что в департаменте Савоя.

По словам свидетелей, которых опросила полиция, самолет врезался в деревья: это свидетельствует о том, что пилот мог потерять управление.

Сразу после аварии самолет загорелся. Прежде чем взорваться, он упал посреди автомобильной дороги и раскололся пополам.

Как сообщили французские правоохранители, дорога, где произошла авиакатастрофа, будет закрыта как минимум до завтра.

Гражданами какой страны были погибшие туристы, пока не сообщается. Медики констатировали, что смерть наступила в результате тяжелых ожогов.

Четвертый пассажир, которому удалось катапультироваться из самолета, находится в реанимации, его состояние оценивают как критическое.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы во Франции устанавливаются.

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Источник: France Info

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