Один турист встиг вистрибнути: у Франції під час аварії літака загинуло три людини

У Франції впав туристичний легкомоторний літак, на борту якого було четверо пасажирів. Один із них встиг вистрибнути із салону до аварії, решта загинули на місці.

Інцидент стався по обіді 5 серпня у місті Сен-Коломбан-де-Вільяр, що у департаменті Савоя.

За словами свідків, яких опитала поліція, літак врізався в дерева: це свідчить про те, що пілот міг втратити керування.

Відразу після аварії літак загорівся. Перш ніж вибухнути, він впав посеред автомобільної дороги і розколовся навпіл.

Як повідомили французькі правоохоронці, дорога, де сталася авіакатастрофа, буде закрита щонайменше до завтра.

Громадянами якої країни були загиблі туристи, наразі не повідомляється. Медики констатували, що смерть наступила внаслідок важких опіків.

Четвертий пасажир, якому вдалося катапультуватися з літака, перебуває в реанімації, його стан оцінюють як критичний.

Причини та обставини авіакатастрофи у Франції встановлюються.

Джерело: France Info