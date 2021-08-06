На Аляске разбился экскурсионный самолет — погибли шесть человек

На юго-востоке Аляски разбился экскурсионный самолет. На борту находились пять пассажиров и один пилот — все они погибли.

Маяк аварийного сигнала самолета активировался перед тем, как он упал в районе национального памятника Туманные фьорды, вблизи Кетчикана. сообщили береговая охрана и Федеральная авиационная администрация.

Через несколько часов береговая охрана нашла обломки самолета. Он принадлежал компании Southeast Aviation LLC.

— Наши сердца разбиты из-за потери шести человек сегодня. Мы скорбим вместе с семьями пяти пассажиров и нашим дорогим другом и пилотом на борту самолета, — говорится в сообщении компании.

Федеральное управление авиации США и Национальный совет по безопасности транспорта инициировали расследование катастрофы самолета.

Известно, что пятеро пассажиров воздушного судна путешествовали круизным кораблем Holland America Line Nieuw Amsterdam. В четверг, 5 августа, он остановился в Кетчикане. После обеда лайнер должен был отправляться, однако из-за трагедии планы изменили.

Пять человек приобрели билет на экскурсию самолетом у туроператора. Рейсы к национальному памятнику Туманные фьорды, где можно увидеть долины ледников, заснеженные вершины и озера в зоне пустыни, являются довольно популярными среди туристов.