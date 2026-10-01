Чеснок — популярная в Украине культура и приправа. Его добавляют к мясным и овощным блюдам, используют при консервировании, а также употребляют в свежем виде. Поэтому спрос на него сохраняется в течение всего года.

Факты ICTV узнавали, сколько стоит чеснок в магазинах и на оптовом рынке и насколько отличается его стоимость в зависимости от места продажи.

Цены на чеснок в супермаркетах

По состоянию на 1 октября 2026 года цены на чеснок в Украине в крупных торговых сетях отличаются в зависимости от магазина, страны происхождения, сорта и формата продажи.

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В АТБ импортный чеснок продают от 129,89 грн/кг.

В Сильпо свежий чеснок стоит около 16,40 грн за 100 г, то есть примерно 164 грн/кг.

В Auchan и NOVUS розничная цена чеснока составляет примерно 149–169 грн/кг. Фасованный продукт в упаковках по три штуки стоит от 30,90 до 39 грн.

Таким образом, средняя цена на чеснок в Украине в розничной торговле зависит от конкретной сети, однако по приведенным предложениям килограмм продукта стоит примерно 130–170 грн.

Цены на молодой чеснок на оптовом рынке

Совсем другая ситуация наблюдается на оптовом рынке. Здесь оптовые цены на чеснок заметно ниже, хотя многое зависит от сорта, размера луковиц, качества и подготовки продукции к продаже.

В Киеве цены на молодой чеснок оптом стартуют примерно от 70 грн/кг. При этом за крупные луковицы продавцы могут просить около 140 грн/кг.

Таким образом, на рынке можно найти как более дешевый по сравнению с супермаркетами продукт, так и чеснок по цене, которая приближается к розничной.

Сколько стоит чеснок у фермеров

Еще больше отличаются предложения фермерских хозяйств, которые продают продукцию крупными партиями.

На сайте Agro-Ukraine есть предложения товарного чеснока от 100 грн/кг при закупке тоннами. Отдельно продается семенной чеснок сорта Ирен.

Также фермерские хозяйства предлагают чеснок примерно по 95 грн/кг. Речь идет о высушенном, откалиброванном и упакованном в сетки продукте, предназначенном для свежего рынка, переработки или хранения.

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