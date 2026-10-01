Третий армейский корпус опубликовал видео массовой сдачи военных РФ в плен. Оккупанты объясняют решение сдаться голодом, истощением, хаосом в командовании и угрозами со стороны собственных командиров.

Об этом Третий армейский корпус (3 АК) сообщил в четверг, 1 октября.

Третий армейский корпус показал видео сдачи россиян в плен

3 АК показал кадры массовой сдачи россиян в плен и их разговора с командиром корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.

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В течение трех этапов операции Вивальди украинские военные взяли живыми более 250 военнослужащих противника. Среди пленных – десятки российских офицеров.

— Решение сдаться оккупанты объясняют голодом, истощением, управленческим хаосом и угрозами со стороны собственных командиров, которые под давлением Третьего корпуса теряют контроль над ситуацией, – говорится в сообщении.

На опубликованном видео пленные рассказывают, что из-за нехватки еды на позициях им приходилось есть крапиву и кору, для выживания они охотились на диких животных.

Воду российские военные собирали из дождя, а иногда вынуждены были пить собственную мочу из-за сильного обезвоживания.

По словам пленных, раненых с позиций не эвакуируют. Единственной возможностью спастись для них становится самостоятельное передвижение к точке эвакуации.

Во время разговора с Билецким один из российских офицеров подтвердил, что личный состав массово гибнет из-за истощения и голода.

Хаос в российских войсках

Еще одной причиной сдачи в плен в 3 АК называют хаос в российских штабах. Из-за давления украинских сил командование противника начало терять контроль над ситуацией на поле боя.

По данным корпуса, среди пленных все чаще оказываются не пехотинцы, а военные узких специальностей.

— Сейчас в нескольких российских полках начался развал. Именно поэтому в плен попадает даже не пехота, а пилоты БпЛА, минометчики, специалисты РЭБ. Мы пехоту в окопах встречаем реже, чем специалистов, – заявил Билецкий.

Российские офицеры, попавшие в плен, утверждают, что около восьми месяцев назад ситуация на этом направлении резко изменилась. Продвижение российских войск остановилось, выполнять приказы командования стало невозможно.

— Плен – лучшее, что с вами могло произойти, потому что в ближайшее время ваши военные попадут в еще большее пекло, — заявил Билецкий, обращаясь к российским военным.

Напомним, за три этапа операции Вивальди Третий армейский корпус освободил 176 квадратных километров территории на Лиманском направлении, уничтожил более 5 тыс. военных РФ и взял в плен 250 оккупантов.

Фото: Третий армейский корпус

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