Дал поручение восстановить: Зеленский посетил поврежденную ударом школу в Киеве
- Владимир Зеленский поручил восстановить поврежденную российским дроном школу в Киеве.
- На момент атаки в укрытии находились более 100 учеников и около 60 работников учреждения.
Президент Владимир Зеленский поручил Офису президента, районной государственной администрации и Министерству образования и науки оперативно восстановить школу в Киеве, которая утром 1 октября подверглась удару российского реактивного дрона.
Об этом глава государства сообщил вечером 1 октября.
Зеленский поручил восстановить школу после удара БпЛА
— Рассчитываю, что команда Офиса, районная государственная администрация совместно с Министерством образования и науки обеспечат оперативное восстановление и энергонезависимость школы. Дал соответствующие поручения, – написал Зеленский.
Президент добавил, что Россия сознательно выбирает школы и детские сады целями для ударов.
По его словам, Украина работает над усилением противовоздушной обороны и увеличением производства перехватчиков для борьбы с реактивными Шахедами.
Зеленский посетил поврежденную школу и опубликовал в соцсетях видео с места попадания.
Напомним, в четверг утром в Соломенском районе Киева в здание школы попал вражеский БпЛА.
Пострадавших в результате атаки нет. На момент удара в укрытии находились более 100 учеников и около 60 работников учебного заведения.
В результате удара поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего произошло возгорание.
На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники и спасатели ГСЧС.