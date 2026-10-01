Президент Владимир Зеленский поручил Офису президента, районной государственной администрации и Министерству образования и науки оперативно восстановить школу в Киеве, которая утром 1 октября подверглась удару российского реактивного дрона.

Об этом глава государства сообщил вечером 1 октября.

Зеленский поручил восстановить школу после удара БпЛА

— Рассчитываю, что команда Офиса, районная государственная администрация совместно с Министерством образования и науки обеспечат оперативное восстановление и энергонезависимость школы. Дал соответствующие поручения, – написал Зеленский.

Президент добавил, что Россия сознательно выбирает школы и детские сады целями для ударов.

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По его словам, Украина работает над усилением противовоздушной обороны и увеличением производства перехватчиков для борьбы с реактивными Шахедами.

Зеленский посетил поврежденную школу и опубликовал в соцсетях видео с места попадания.

Напомним, в четверг утром в Соломенском районе Киева в здание школы попал вражеский БпЛА.

Пострадавших в результате атаки нет. На момент удара в укрытии находились более 100 учеников и около 60 работников учебного заведения.

В результате удара поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего произошло возгорание.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники и спасатели ГСЧС.

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