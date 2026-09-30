Цена на тыквенные семена в 2026 году: сколько стоит сырье нового урожая
В конце сентября рынок тыквенных семечек не слишком активен. Основной прием семян начинается в середине октября, поэтому сейчас предложений от продавцов немного, как и спроса на сырье.
Факты ICTV разбирались, сколько стоит тыквенное семя в 2026 году, где его принимают, какие цены называют заготовители и сколько за него просят продавцы.
Для чего используют тыквенные семечки
Тыквенные семечки используют как пищевое сырье и для переработки. Значительную часть семян прессуют для производства тыквенного масла.
Также семечки очищают, калибруют, обжаривают, добавляют специи и фасуют для продажи. Их используют в хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Украинские тыквенные семечки экспортируют в страны Европейского Союза, в частности в Австрию, Германию и Польшу.
Сырье также используют в фармакологической промышленности. Семечки содержат цинк, витамин Е, кукурбитин и полиненасыщенные жирные кислоты. Из них изготавливают экстракты для диетических добавок.
После отжима масла остается жмых. Он содержит много белка, поэтому его перерабатывают в кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы.
Цены на тыквенные семечки в Украине
В Черкассах один из пунктов приема тыквенных семечек планирует начать работу 10 октября. Заготовитель Анатолий рассказал, что закупочная цена на тыквенные семечки в 2026 году будет ниже, чем в прошлом.
По его словам, на цену влияют закрытые порты, сложная логистика и подорожание топлива. Максимальная цена, которую сейчас называют покупатели, составляет 70 грн за 1 кг.
Ориентир для приема обычных тыквенных семечек — около 60 грн за 1 кг. Для сравнения, в прошлом году заготовители платили около 115 грн за 1 кг.
Выше будет цена на семена голосеменных сортов. Такие семечки не имеют твердой оболочки, а их стоимость составляет более 100 грн за 1 кг.
Какие тыквенные семечки принимают
На цену влияет качество сырья. По словам заготовителя, больше всего ценятся светлые, полные и чистые зерна без пустых семян.
Перед сдачей семечки нужно хорошо высушить. Сырье с лучшими товарными характеристиками имеет более высокую ценность для покупателя.
Сколько стоит тыквенное семя: цена за кг у продавцов
Поскольку активный сезон еще не начался, объявлений о продаже тыквенных семечек сейчас немного.
На OLX цена за 1 кг тыквенных семечек домашних и неочищенных нового урожая составляет в среднем 65–130 грн за 1 кг. Оптовые предложения от фермеров сорта Голосемянная стартуют от 130–150 грн за 1 кг.
На портале Agro-Ukraine также представлено немного объявлений. Цены на тыквенные семечки 2026 года сорта Украинка — 80–120 грн за 1 кг.
Таким образом, цены в объявлениях и закупочные цены заготовителей сейчас существенно отличаются. Продавцы семечек предлагают их дороже, чем заготовители готовы платить за прием сырья.