В конце сентября рынок тыквенных семечек не слишком активен. Основной прием семян начинается в середине октября, поэтому сейчас предложений от продавцов немного, как и спроса на сырье.

Факты ICTV разбирались, сколько стоит тыквенное семя в 2026 году, где его принимают, какие цены называют заготовители и сколько за него просят продавцы.

Для чего используют тыквенные семечки

Тыквенные семечки используют как пищевое сырье и для переработки. Значительную часть семян прессуют для производства тыквенного масла.

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Также семечки очищают, калибруют, обжаривают, добавляют специи и фасуют для продажи. Их используют в хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Украинские тыквенные семечки экспортируют в страны Европейского Союза, в частности в Австрию, Германию и Польшу.

Сырье также используют в фармакологической промышленности. Семечки содержат цинк, витамин Е, кукурбитин и полиненасыщенные жирные кислоты. Из них изготавливают экстракты для диетических добавок.

После отжима масла остается жмых. Он содержит много белка, поэтому его перерабатывают в кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы.

Цены на тыквенные семечки в Украине

В Черкассах один из пунктов приема тыквенных семечек планирует начать работу 10 октября. Заготовитель Анатолий рассказал, что закупочная цена на тыквенные семечки в 2026 году будет ниже, чем в прошлом.

По его словам, на цену влияют закрытые порты, сложная логистика и подорожание топлива. Максимальная цена, которую сейчас называют покупатели, составляет 70 грн за 1 кг.

Ориентир для приема обычных тыквенных семечек — около 60 грн за 1 кг. Для сравнения, в прошлом году заготовители платили около 115 грн за 1 кг.

Выше будет цена на семена голосеменных сортов. Такие семечки не имеют твердой оболочки, а их стоимость составляет более 100 грн за 1 кг.

Какие тыквенные семечки принимают

На цену влияет качество сырья. По словам заготовителя, больше всего ценятся светлые, полные и чистые зерна без пустых семян.

Перед сдачей семечки нужно хорошо высушить. Сырье с лучшими товарными характеристиками имеет более высокую ценность для покупателя.

Сколько стоит тыквенное семя: цена за кг у продавцов

Поскольку активный сезон еще не начался, объявлений о продаже тыквенных семечек сейчас немного.

На OLX цена за 1 кг тыквенных семечек домашних и неочищенных нового урожая составляет в среднем 65–130 грн за 1 кг. Оптовые предложения от фермеров сорта Голосемянная стартуют от 130–150 грн за 1 кг.

На портале Agro-Ukraine также представлено немного объявлений. Цены на тыквенные семечки 2026 года сорта Украинка — 80–120 грн за 1 кг.

Таким образом, цены в объявлениях и закупочные цены заготовителей сейчас существенно отличаются. Продавцы семечек предлагают их дороже, чем заготовители готовы платить за прием сырья.

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