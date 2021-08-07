В результате непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях

Из-за сильных дождей, гроз и шквального ветра в Украине без света остались сотни сел и городов в 8 областях.

Ураган повалил более сотни деревьев (в настоящее время известно о 163 деревьях), сорвал крыши в 20 домах. Также подтоплены шесть жилых зданий, 34 двора.

— В Полтавской области без электроснабжения остаются 78 сел и городов, в Черкасской — 59, в Черниговской — 55, в Одесской — 47, Сумской — 40, в Хмельницкой — 28, Кировоградской — 24 и в Николаевской — 8, — сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Очевидцы рассказывают о непогоде на трассе Киев-Харьков.

— Было очень страшно. Буря сильная. За секунду налетела, дождь стеной. Ветер валил деревья прямо на дорогу, — говорят жители района вблизи Пирятина.

В Кропивницком ветер повредил крышу двух многоквартирных и 12 частных жилых домов.

На территории Кировоградской области повалены десятки деревьев.

В Одесской области затопило людей на территории Раздельнянского и Подольского районов.

В селе Благодатное Белгород-Днестровского района все еще откачивают воду. Там подтоплено шесть жилых домов и 24 двора.

В Черкасской области сильный ветер повредил кровли школ и домов на территории Золотоношского района.