В результаті негоди в Україні знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях

Через сильні дощі, грози та шквали в Україні без світла залишилися сотні сіл та міст у 8 областях.

Буревій повалив понад сотню дерев (на даний час відомо про 163 дерева), зірвав дахи у 20 будинках. Також підтоплено шість житлових будівель, 34 двори.

– У Полтавській області без електропостачання залишаються 78 сіл та міст, у Черкаській – 59, у Чернігівській – 55, в Одеській – 47, у Сумській – 40, у Хмельницькій – 28, у Кіровоградській – 24 та у Миколаївській – 8, – повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Очевидці розповідають про негоду на трасі Київ-Харків.

– Було дуже страшно. Буря сильна. За секунду налетіла, дощ стіною. Вітер валив дерева прямо на дорогу, – кажуть жителі району поблизу Пирятина.

У Кропивницькому вітер пошкодив дах двох багатоквартирних і 12 приватних житлових будинків.

На території Кіровоградської області повалено десятки дерев.

В Одеській області затопило людей на території Роздільнянського та Подільського районів.

У селі Благодатне Білгород-Дністровського району все ще відкачують воду. Там підтоплено шість житлових будинків та 24 дворів.

У Черкаській області сильний вітер пошкодив покрівлі шкіл і будинків культури на території Золотоніського району.