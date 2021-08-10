Хирург Ровенской областной больницы Игорь Свентозельский во второй раз за 19 лет спасал одного и того же пациента с ножевым ранением.

Мужчину с поражением сердца и легких привезли в медучреждение при смерти.

– У пациента была настоящая угроза жизни. У него были низкие показатели давления и значительная потеря крови. Шансов на спасение было мало. Рану сердца мужчине зашили и перевели в реанимацию, – говорит Игорь Свентозельский.

По его словам, пациент уже попадал к нему на операционный стол с таким же ранением в 2002 году.

– Он снова попал на мое дежурство. Этакий казус. Первый раз он получил ранение в грудную клетку. Через 19 лет его уже привезли с ранением сердца. Можно сказать, что ему повезло, – замечает хирург.

В больницу с кровопотерей мужчина попал после того, как неизвестный ударил ножом в грудь прямо на пороге его квартиры среди ночи.

Таким образом нападавший решил отомстить за своего товарища, которого якобы обидел ранее пострадавший.

Соседям нападавший сообщил, что пострадавший сам себе вонзил нож и скрылся с места происшествия.

Впоследствии 31-летнего мужчину задержали и отправили в следственный изолятор. Под стражей он будет находиться 60 суток.

В полиции сообщают, что подозреваемый уже привлекался ранее к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.