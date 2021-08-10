Хірург Рівненської обласної лікарні Ігор Свєнтозельський удруге за 19 років рятував одного й того самого пацієнта з ножовим пораненням.

Чоловіка з ураженням серця та легень привезли до медзакладу при смерті.

– У пацієнта була справжня загроза життю. У нього були низькі показники тиску та значна втрата крові. Шансів на порятунок було мало. Рану серця чоловікові зашили та перевели до реанімації, – говорить Ігор Свєнтозельський.

За його словами, пацієнт вже потрапляв до нього на операційний стіл із таким самим пораненням у 2002 році.

– Він знову втрапив на моє чергування. Отакий казус. Перший раз він дістав поранення в грудну клітку. Через 19 років його вже привезли з пораненням серця. Можна сказати, що йому пощастило, – зауважує хірург.

До лікарні з крововтратою чоловік потрапив після того, як невідомий вдарив ножем у груди просто на порозі його квартири серед ночі.

Таким чином нападник вирішив помститися за свого товариша, якого начебто скривдив раніше постраждалий.

Сусідам нападник повідомив, що постраждалий сам собі встромив ножа й зник із місця події.

Згодом 31-річного чоловіка затримали та відправили до слідчого ізолятору. Під вартою він перебуватиме 60 діб.

У поліції повідомляють, що підозрюваний вже притягався раніше до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.