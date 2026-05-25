Утром 25 мая российская армия ударила управляемой авиабомбой по 11-му отделению Новой почты в Краматорске. На месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Атака на Новую почту в Краматорске: что известно

25 мая армия РФ сбросила пять бомб ФАБ-250 на Краматорск Донецкой области. Под ударом оказались районы многоквартирной жилой застройки и гражданская инфраструктура.

Во время атаки на Краматорск повреждены 14 многоэтажек, учебное заведение и административные здания. По предварительным данным, ранены две женщины и мужчина.

Известно, что одна из бомб повредила здание, в котором размещено 11 отделение Новой почты. На месте удара возник пожар. Работники не пострадали.

На месте работают подразделения ГСЧС и полиция. Специалисты оценивают масштабы разрушений и уточняют состояние грузов после ликвидации пожара.

— Оценка последствий разрушений продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена ​​после полной ликвидации последствий пожара, — отметили в Новой почте.

В компании сообщили, что логистические маршруты частично уже перестроены для минимизации задержек доставки. В то же время примерно 20% посылок могли быть повреждены или уничтожены. Клиентам обещают компенсации за утраченные отправки и индивидуальное информирование по каждому случаю.

Статус посылок можно отслеживать через мобильное приложение и онлайн-сервисы компании.

Напомним, в результате атаки на Луцк 1 апреля был уничтожен терминал Новой почты. В момент удара сотрудники находились в укрытиях.

Компания заявляла, что после оценки разрушений компенсирует клиентам потерю отправок.

Фото: Новая почта

