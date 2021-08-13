Поставил на колени и душил наволочкой: на Киевщине бабушка спаслась от расправы соседа

В Киевской области 74-летняя пенсионерка чудом спаслась от расправы односельчанина, который пробрался в ее дом, чтобы ограбить.

32-летнего Максима женщина узнала по голосу, так как лицо он спрятал за балаклавой. Чтобы ограбить бабушку, мужчина еще днем незаметно прокрался в ее двор и, спрятавшись в кладовке, стал дожидаться вечера.

— Поздно вечером я лежала уже в постели, как вдруг он вышел из-за шторы. После удара я почувствовала, что в его руках был нож, — вспоминает Нина Петровна.

Грабитель поставил пожилую женщину на колени, схватил за волосы и принялся душить подушкой. После этого он перемотал лицо пенсионерки наволочкой.

Когда Нина Петровна перестала сопротивляться, мужчина начал требовать деньги, карточки и мобильный телефон.

— Он открыл бумажник и начал считать деньги. Наличными там лежало 140 гривен, — добавляет бабушка.

Пока грабитель был занят поиском ценных вещей, пенсионерка вовремя пришла в себя: она схватила пустую стеклянную банку и швырнула ее в дверь.

Звук разбитого стекла испугал 32-летнего мужчину, и в тот же миг бабушка успела захлопнуть дверь на крючок.

Злоумышленник скрылся до приезда полиции, однако Нина Петровна рассказала, кем был ее обидчик. Правоохранители задержали мужчину уже на следующее утро, когда тот с дорожной сумкой направлялся на автобусную остановку.

В сумке, кроме личных вещей, лежали украденные мобильные телефоны, наличные и банковская карта.

Что известно о грабителе

Следователи установили, что 32-летний Максим уже дважды находился в местах лишения свободы.

— До этого он совершил грабеж. Напал на женщину, ударил ее по голове, забрал у нее телефон, а также ударил ножом одного из своих знакомых. Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест, — уточнили полицейские.

На этот раз мужчина сбежал из-под домашнего ареста, а ограбить бабушку хотел “на прощание”, чтобы были деньги на побег из села.

Суд уже избрал меру пресечения: теперь на время следствия Максим будет находиться в СИЗО. За содеянное ему грозит до 12 лет тюрьмы.