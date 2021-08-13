Поставив на коліна і душив наволочкою: на Київщині бабуся врятувалася від розправи сусіда

У Київській області 74-річна пенсіонерка дивом врятувалася від розправи односельчанина, який пробрався до її будинку, щоб пограбувати.

32-річного Максима жінка впізнала за голосом, оскільки обличчя він заховав за балаклавою. Щоб пограбувати бабцю, чоловік ще вдень непомітно прокрався на її подвір’я і, заховавшись у коморі, став чекати вечора.

– Пізно ввечері я лежала вже у ліжку, аж раптом він вийшов з-за штори. Після удару я відчула, що в його руках був ніж, – згадує Ніна Петрівна.

Грабіжник поставив літню жінку на коліна, схопив за волосся і почав душити подушкою. Після цього він перемотав обличчя пенсіонерки наволочкою.

Коли Ніна Петрівна перестала пручатися, чоловік почав вимагати гроші, картки і мобільний телефон.

– Він відкрив гаманець і почав рахувати гроші. Готівкою там лежало 140 гривень, – додає бабуся.

Поки грабіжник був зайнятий пошуком цінних речей, пенсіонерка вчасно прийшла до тями: вона схопила порожню скляну банку і жбурнула її об двері.

Звук розбитого скла перелякав 32-річного чоловіка, і тієї ж миті бабуся встигла зачинити двері на гачок.

Зловмисник втік до приїзду поліції, однак Ніна Петрівна розповіла, ким був її кривдник. Правоохоронці затримали чоловіка вже наступного ранку, коли той з дорожньою сумкою прямував на автобусну зупинку.

У сумці, окрім власних речей, лежали вкрадені мобільні телефони, готівка та банківська карта.

Що відомо про грабіжника

Слідчі встановили, що 32-річний Максим вже двічі перебував у місцях позбавлення волі.

– До цього він скоїв грабіж. Напав на жінку, вдарив її по голові, забрав у неї телефон, а також вдарив ножем одного зі своїх знайомих. Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, – уточнили поліцейські.

Цього разу чоловік втік з-під домашнього арешту, а пограбувати бабусю хотів “на прощання”, аби були гроші на втечу із села.

Суд вже обрав запобіжний захід: тепер на час слідства Максим перебуватиме в СІЗО. За скоєне йому загрожує до 12 років в’язниці.