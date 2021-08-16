Порезали и похитили авто: под Киевом злоумышленники напали на пасечника

В Киевской области двое неизвестных напали на 67-летнего пасечника. Злоумышленники ранили мужчину ножом, ограбили и на его же автомобиле скрылись с места преступления.

Инцидент произошел вблизи села Большая Димерка и хутора Заря Броварского района. Полицейские установили, что в тот день пасечник приехал в поле, чтобы забрать свои ульи.

К нему подошли двое незнакомцев и стали требовать, чтобы мужчина отдал им мобильный телефон и другое имущество.

Но пасечник отказался, и злоумышленники начали его бить, а также нанесли несколько ударов ножом.

Затем нападающие украли имущество мужчины и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле потерпевшего Volkswagen Caddy.

Нашли окровавленного на дороге: под Киевом двое мужчин напали на пасечника / 3 фотографии

Полицейские нашли окровавленного мужчину вблизи автодороги. Они предоставили раненому первую медпомощь и вызвали скорую. Тогда же медики доставили пострадавшего в больницу.

На розыск похищенной машины сразу направили полицейских, которые в последствии задержали злоумышленников — двух местных жителей в возрасте 23 и 47 лет. Как выяснили правоохранители, мужчины арендовали дом в этом районе.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) УК Украины.

За содеянное им грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.