Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля, пишет Reuters.

Зеленский и Трамп могут встретиться в Анкаре — СМИ

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, официального подтверждения предстоящей встречи пока нет.

По данным агентства, Трамп планирует встретиться с Зеленским во время визита в Турцию, чтобы возобновить усилия, направленные на завершение войны в Украине.

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Ожидается, что президент США прибудет на саммит во вторник, 7 июля. Сначала он должен провести переговоры с хозяином мероприятия — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в графике Трампа запланирована встреча с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и пресс-конференция.

Американский чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности, заявил, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в среду, 8 июля. По его словам, стороны должны обсудить “как можно прекратить войну”.

Источник Reuters отметил, что ситуация на фронте в последние месяцы фактически остается без существенных изменений, а ни одна из сторон не достигает значительного продвижения.

— Президент США чувствует настоящую необходимость попытаться положить конец этому, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам чиновника, Трамп во время саммита будет призывать союзников по НАТО увеличить оборонные расходы.

О возможной встрече Зеленского и Трампа также сообщил в соцсети X американский журналист Алекс Рауфоглу.

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