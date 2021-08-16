Порізали та викрали авто: під Києвом зловмисники напали на пасічника

У Київській області двоє невідомих напали на 67-річного пасічника. Зловмисники поранили чоловіка ножем, обікрали та на його ж автомобілі втекли з місця злочину.

Інцидент стався поблизу села Велика Димерка та хутору Зоря Броварського району. Поліцейські встановили, що того дня пасічник приїхав у поле, щоб забрати свої вулики.

До нього підійшли двоє незнайомців та почали вимагати, щоб чоловік віддав їм мобільний телефон та інше майно.

Але пасічник відмовився, і тоді зловмисники почали його бити та завдали декілька ударів ножем.

Потім нападники вкрали майно чоловіка і втекли у невідомому напрямку на автівці потерпілого Volkswagen Caddy.

Знайшли скривавленого на дорозі: під Києвом двоє чоловіків напали на пасічника / 3 фотографии

Поліцейські знайшли скривавленого чоловіка поблизу автодороги. Вони надали пораненому першу меддопомогу та викликали швидку. Тоді ж медики доставили потерпілого до лікарні.

На розшук викраденої автівки одразу направили поліцейських, які згодом затримали зловмисників – двох місцевих жителів віком 23 та 47 років. Як з’ясували правоохоронці, чоловіки орендували будинок у тому районі.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) КК України.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі від семи до 12 років з конфіскацією майна або без такої.