Победительницей конкурса Мисс Вселенная Украина 2026 стала киевлянка Анна Никонова. Именно она представит Украину на международном конкурсе Мисс Вселенная 2026, который состоится в ноябре в Пуэрто-Рико (США).

Жюри единогласно выбрало Анну Никонову победительницей национального отбора.

Кто такая Анна Никонова

22-летняя Анна Никонова — образовательный психолог и выпускница магистратуры Кембриджского университета.

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Сейчас она работает координатором международных партнерств в образовательном холдинге, где планирует внедрять современные академические подходы и методики в украинское образование.

Сейчас Анна защищает диссертацию, в которой на примере борьбы украинок за право голоса исследует, как критическая педагогика и современные методы преподавания формируют у детей более осознанное отношение к роли женщины в политике. Среди ее научных интересов — психологически здоровая образовательная среда, современные методы обучения и эмоциональный интеллект.

Анна родилась в Киеве в большой семье, у нее есть сестра-близнец и еще восемь братьев и сестер. Свободно владеет английским языком, с детства занималась вокалом, принимала участие в телевизионных программах, становилась победительницей и лауреатом украинских и международных детских фестивалей и конкурсов.

— Я хочу, чтобы мир увидел Украину через силу — умную, образованную, современную, несокрушимую. Страну, которая в самые тяжелые времена не просто выстояла, но и не перестала учиться, работать и любить. И если мой голос донесет хотя бы часть этой правды — значит, я вышла на эту сцену не зря, — сказала победительница конкурса Мисс Вселенная Украина 2026.

Как проходил конкурс

После нескольких месяцев кастингов в финал национального отбора прошли пять участниц.

В формате реалити-шоу жюри оценивало навыки самопрезентации, дефиле, уровень владения английским языком и эскизы национального костюма Украины для международного конкурса.

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Мисс Вселенная Украина 2026: кто стал победительницей конкурса

Описание

Победительницей Мисс Вселенная Украина 2026 стала киевлянка Анна Никонова. Подробности об Анне Никоновой, которая представит Украину на Мисс Вселенная 2026, — читайте на Фактах ICTV

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