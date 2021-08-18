Поссорился и зарезал: на Львовщине мужчина убил родного брата

В городе Новый Раздол на Львовщине мужчина смертельно ударил ножом в грудь старшего брата. Однако о том, что он уже мертв, понял только через некоторое время.

46-летний Игорь с детства практически слепой, поэтому ухаживал за ним 49-летний брат Владимир.

Как рассказал сам Игорь, брат годами издевался над ним, забирал всю его пенсию и часто пьянствовал.

В тот вечер, когда произошел инцидент, Владимир снова пришел домой пьяный из-за чего, между братьями возникла ссора.

Во время конфликта Игорь схватил со стола нож и проткнул лезвием грудь родного брата. Однако только утром понял, что Владимир мертв.

— Я утром увидел, что он лежит возле дивана. Сначала думал, что он пьяным скатился и просто спит. Потом взял его за руку — а она холодная, — вспоминает Игорь.

Тогда же он сам вызвал полицию, но не думал, что из квартиры его выведут как подозреваемого в убийстве.

Игорь был уверен, что брат погиб не от его руки, а из-за пьянства.

— На теле умершего обнаружили колото-резаную рану возле груди с правой стороны. В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастен человек, который сообщил о смерти в полицию, — говорит полицейский Олег Бегза.

Сам Игорь простить себе убийство брата не может. Он говорит, что не хотел лишать Владимира жизнь, а просто хотел напугать, чтобы тот наконец прекратил пить.

— В тот вечер я сделал ему замечание, что он нигде не работает и в неадекватном состоянии. Он на мои слова агрессивно отреагировал. Поэтому я хотел напугать Владимира, а он полез меня бить и в результате я его убил. Но я не хотел этого. Я себе это не прощу, — говорит Игорь.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Если вину Игоря докажут в суде, то его могут посадить на 15 лет.