Посварився і зарізав: на Львівщині чоловік вбив рідного брата

У місті Новий Розділ на Львівщині чоловік смертельно вдарив ножем у груди старшого брата. Однак про те, що той мертвий, зрозумів лише за деякий час.

46-річний Ігор з дитинства практично незрячий, тож доглядав за ним 49-річний брат Володимир.

Як розповів сам Ігор, брат роками знущався з нього, забирав усю його пенсію та часто пиячив.

Того вечора, коли стався інцидент, Володимир знову прийшов додому п’яний через що, між братами виникла сварка.

Під час конфлікту Ігор схопив зі стола ніж та проштрикнув лезом груди рідного брата. Однак лише зранку зрозумів, що брат мертвий.

– Я зранку побачив, що він лежить біля дивану. Спочатку думав, що він п’яним скотився і просто спить. Потім взяв його за руку – а вона холодна, – пригадує Ігор.

Тоді ж він сам викликав поліцію, але й гадки не мав, що з квартири його виведуть як підозрюваного у вбивстві.

Ігор був переконаний, що брат загинув не від його руки, а через пияцтво.

– На тілі померлого виявили колото-різану рану біля грудей з правого боку. Під час слідства було встановлено, що до злочину причетний чоловік, який повідомив про смерть у поліцію, – каже поліцейський Олег Бегза.

Сам Ігор пробачити собі вбивство брата не може. Він каже, що не хотів позбавляти Володимира життя, а просто хотів налякати, щоб той нарешті припинив пиячити.

– Того вечора я зробив йому зауваження, що він ніде не працює і в неадекватному стані. Він на мої слова агресивно відреагував. Тож я хотів налякати Володимира, а він поліз мене бити і внаслідок я його вбив. Але я не хотів цього. Я собі це не пробачу, – каже Ігор.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину Ігоря доведуть у суді, то його можуть ув’язнити на 15 років.