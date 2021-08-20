Неподалеку от Бердичева в селе Великая Цвиля шестилетний мальчик погиб во время пожара в сарае.

Хозяева сарая услышали, как на улице трещит шифер — это горел сарай с сеном.

Когда спасатели тушили пожар, семья поняла, что не может найти шестилетнего Вадима.

Оказалось, что мальчик сгорел заживо, а затем спасатели обследовали место пожара и пришли к предварительному выводу — возгорание произошло из-за детских игр с огнем.

— Вероятно, ребенок нашел спички в жилом доме, и воспользовалась ими. Играя, зажег сено. Испугался, забился в угол и самостоятельно не смог выбраться из данного здания, — говорит сотрудник Новоград-Волынского управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Житомирщины Сергей Антоненко.

Мальчик был младшим, пятым ребенком в семье. Родные предполагают, что Вадим сам мог поджечь сено.

Ребенок от рождения имел пороки развития, поэтому от него постоянно прятали все опасные предметы.

Все обстоятельства трагедии сейчас изучают правоохранители. Они опрашивают родных, односельчан и проверяют, где и чем занимался мальчик в последние часы своей жизни.

— Семья характеризуется в селе положительно. По словам родных мальчика, он имел определенные проблемы со здоровьем, и время от времени они у него забирали спички, поскольку почему-то именно они привлекали его как игрушка, — рассказала пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко.

Уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве. Правоохранители проведут ряд экспертиз, и именно от них и зависит, понесет ли кто-то ответственность гибель ребенка или дело закроют как несчастный случай.