Неподалік Бердичеву у селі Велика Цвіля шестирічний хлопчик загинув під час пожежі у сараї.

Господарі сараю почули, як надворі тріщить шифер – це горів сарай із сіном.

Коли рятувальники тушили пожежу родина зрозуміла, що не може знайти шестирічного Вадима.

Виявилось, що хлопчик згорів живцем, а згодом надзвичайники обстежили місце пожежі й прийшли до попереднього висновку – займання сталося через дитячі ігри з вогнем.

– Ймовірно, дитина знайшла сірники в житловому будинку, і скористалася з ними. Граючись, запалила сіно. Злякалася, забилась в угол і самостійно не змогла вибратися із даної будівлі, – каже співробітник Новоград- Волинського управління держслужби з надзвичайних ситуацій Житомирщини Сергій Антоненко.

Хлопчик був наймолодшою, п‘ятою, дитиною в родині. Рідні припускають, що Вадим сам міг підпалити сіно.

Дитина від народження мала вади розвитку, тому від неї постійно ховали всі небезпечні предмети.

Усі обставини трагедії нині вивчають правоохоронці. Вони опитують рідних, односельців та перевіряють, де і чим займався хлопчик в останні години свого життя.

– Родина характеризується у селі позитивно. За словами рідних хлопця, він мав певні проблеми зі здоров‘ям і час від часу вони у нього забирали сірники, оскільки чомусь саме вони приваблювали його, як іграшка, – розповіла речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці проведуть ряд експертиз і саме від них і залежатиме, чи понесе хтось відповідальність загибель дитини, чи справу закриють як нещасний випадок.