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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На Крещатике 26-летний мужчина совершил самосожжение во время парада

Нацполіція

24 августа во время парада на 30-летие независимости в Киеве мужчина пытался совершить самосожжение.

По данным полиции Киева, пострадавшему всего 26 лет.

— Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили, — заявили правоохранители.

Полицейские и очевидцы самосожжения спасли мужчину, после чего оказали первую медицинскую помощь.

Сейчас известно, что его госпитализировали. Мотивы самосожжения устанавливаются.

В ближайшее время полиция предоставит правовую оценку этому инциденту.

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