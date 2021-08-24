На Крещатике 26-летний мужчина совершил самосожжение во время парада

24 августа во время парада на 30-летие независимости в Киеве мужчина пытался совершить самосожжение.

По данным полиции Киева, пострадавшему всего 26 лет.

— Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили, — заявили правоохранители.

Полицейские и очевидцы самосожжения спасли мужчину, после чего оказали первую медицинскую помощь.

Сейчас известно, что его госпитализировали. Мотивы самосожжения устанавливаются.

В ближайшее время полиция предоставит правовую оценку этому инциденту.