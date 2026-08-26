Всего за последние сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 81 авиаудар, в ходе которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 10 498 дронов-камикадзе и 3122 раза обстреляли населённые пункты и позиции наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2026

Ситуация в Украине на 26 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки наши защитники отразили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанёс три авиаудара с применением 12 управляемых авиабомб и 77 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты, в том числе семь раз — с применением реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Куриловки и Кившаровки.

На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана, а также в сторону Шийковки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник провел четыре штурмовых операции в районах Дибровы и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Русиного Яра и Иванополья.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 36 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Светлого, Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Мирного, Васильевки, Удачного, Беляковки, Муравки, Новопавловки, Грузкого и Черниговки.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлении населенных пунктов Терново, Александроград и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали трижды. Враг пытался продвинуться в направлении Верхней Терсы, Белогорья и Красной Криницы.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за последние сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 26 августа

личного состава – около 1 480 750 (+1 450) человек

танков – 12 300 (+7) шт.

боевых бронированных машин – 25 230 (+10) шт.

артиллерийских систем — 48 641 (+74) шт.

РСЗО — 2 062 (+4) шт.

средств ПВО — 1 588 (+1) шт.

самолетов — 440 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 387 (+9) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 481 605 (+1 723) шт.

крылатых ракет — 5 052 (+0) шт.

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.

подводных лодок – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533) шт.

специальной техники – 4 592 (+10) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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