Карта боевых действий на 26 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.
Вчера противник нанес 81 авиаудар, в ходе которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 10 498 дронов-камикадзе и 3122 раза обстреляли населённые пункты и позиции наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2026
Ситуация в Украине на 26 августа 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки наши защитники отразили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанёс три авиаудара с применением 12 управляемых авиабомб и 77 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты, в том числе семь раз — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Куриловки и Кившаровки.
На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана, а также в сторону Шийковки и Новоселовки.
На Славянском направлении противник провел четыре штурмовых операции в районах Дибровы и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.
На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Русиного Яра и Иванополья.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 36 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Светлого, Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Мирного, Васильевки, Удачного, Беляковки, Муравки, Новопавловки, Грузкого и Черниговки.
На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлении населенных пунктов Терново, Александроград и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали трижды. Враг пытался продвинуться в направлении Верхней Терсы, Белогорья и Красной Криницы.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении за последние сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 26 августа
- личного состава – около 1 480 750 (+1 450) человек
- танков – 12 300 (+7) шт.
- боевых бронированных машин – 25 230 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 48 641 (+74) шт.
- РСЗО — 2 062 (+4) шт.
- средств ПВО — 1 588 (+1) шт.
- самолетов — 440 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 387 (+9) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 481 605 (+1 723) шт.
- крылатых ракет — 5 052 (+0) шт.
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533) шт.
- специальной техники – 4 592 (+10) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.