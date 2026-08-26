В ночь на 26 августа в Котовске Тамбовской области РФ после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар в логистическом центре Wildberries.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на губернатора Тамбовской области и компанию Wildberries.

Атака на склад Wildberries в Котовске 26 августа: что известно

По словам губернатора Тамбовской области, ночью Котовск подвергся массированной атаке дронов. Российская сторона заявляет о якобы уничтожении 16 дронов силами ПВО и мобильных огневых групп.

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После ударов загорелся логистический центр Wildberries. По данным местных властей, площадь пожара превысила 100 тыс. кв. м.

По данным ASTRA, Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Котовске. В компании отметили, что на момент удара прием новых поставок товаров на складе не осуществлялся.

В украинской компании Fire Point подтвердили успешное поражение логистического хаба Wildberries в Котовске с помощью беспилотников FP-1. Этот хаб занимает площадь около 108 тыс. кв. м и рассчитан на хранение до 54 млн единиц товаров.

Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области уже подвергался атаке 18 июля 2026 года. Тогда после попадания беспилотников на территории логистического центра разразился масштабный пожар.

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