В среду, 26 августа 2026 года, в Украине и во всем мире отмечают сразу несколько интересных дат. Среди них – Международный день собак, Международный день актёра, День музыкальной йоги и День туалетной бумаги.

Для верующих 26 августа связано с днем памяти святых мучеников Адриана и Натальи, которых в христианской традиции почитают как пример супружеской верности и преданности своей вере.

Факты ICTV рассказывают, какой праздник 26 августа 2026 года, у кого сегодня день ангела, какие народные приметы связаны с этой датой и что, согласно традициям этого дня, можно и нельзя делать.

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Какой сегодня церковный праздник – 26 августа 2026 года

26 августа православные христиане чтят память святых мучеников Адриана и Наталии.

Адриан был римским воином в Никомидии (современная Турция), который принял христианство и открыто признал его перед императором Максимианом. За это его заключили в тюрьму и жестоко пытали.

Жена Наталия поддерживала мужа в тюрьме молитвой и словами утешения. В конце концов Адриана казнили, а Наталия провела остаток жизни в молитве и также приняла мученическую смерть.

Кто празднует день ангела 26 августа 2026 года

Именины в этот день отмечают Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья и Мария. Для их обладателей и обладательниц сегодня особый день и возможность получить искренние поздравления и еще раз вспомнить значение своего имени.

Что нельзя делать 26 августа 2026 года

Заниматься тяжелым физическим трудом на огороде или в поле.

Ругаться, сплетничать или ссориться – это может навлечь беду.

Идти в лес в одиночку — считалось, что можно заблудиться.

Начинать важные дела и подписывать договоры.

Стричь волосы — это может привести к потере энергии и денег.

Что можно делать сегодня

Этот день насыщен энергией, которую нужно использовать рационально. Лучше всего сделать это через спорт.

Сегодня хорошее время, чтобы избавиться от вредных привычек, но только тогда, когда это внутреннее решение.

В народе считалось хорошим принести домой ветку рябины, чтобы в семье царили мир и согласие.

Народные приметы на 26 августа 2026 года

Холодное утро – к ранней морозной зиме.

Мелкие ягоды на рябине – к сухой осени.

Листья с дуба и березы не падают – зима будет суровой.

Туман над лесом – к большому количеству грибов.

Гром в этот день – к теплой осени.

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