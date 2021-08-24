На Хрещатику 26-річний чоловік вчинив самоспалення під час параду

24 серпня під час параду до 30-річчя незалежності у Києві чоловік намагався вчинити самоспалення.
За даними поліції Києва, постраждалому всього 26 років.
– Чоловік 1995 року народження облив себе речовиною та підпалив. Поліцейські, які перебували поряд, швидко його загасили, – заявили правоохоронці.
Поліцейські та очевидці самоспалення врятували чоловіка, після чого надали першу медичну допомогу.
Наразі відомо, що його госпіталізували. Мотиви самоспалення встановлюються.
Найближчим часом поліція надасть правову оцінку цьому інциденту.