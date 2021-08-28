Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве мощную ботоферму, которая занималась подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации.

Злоумышленники распространяли пропагандистские материалы и, по заданию своих кураторов, пытались дискредитировать результаты проведения саммита Крымской платформы.

Основную деятельность вражеские агенты сосредоточили на социальных сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

На этих ресурсах администрировалось более 15 тысяч анонимных аккаунтов “простых граждан”, от лица которых и распространялась дезинформация.

Среди организаторов преступной сети – четверо жителей Киева, которые оборудовали ботоферму в помещении одного из офисов в центре столицы.

Дискредитировали Крымскую платформу: СБУ разоблачила ботоферму в Киеве / 4 фотографии

Деньги за противоправную деятельность они получали из РФ через электронные платежные системы, которые запрещены в Украине.

Сотрудники СБУ провели обыск в соответствующем помещении, где выявили несколько десятков мобильных терминалов, 300 портативных модемов, тысячи сим-карт различных операторов, а также компьютерную технику, на которой хранилась информация, доказывающая противоправную деятельность.

Заведено уголовное дело по ч.2 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем и компьютерных сетей) УК Украины.

Злоумышленникам грозит от трех до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.