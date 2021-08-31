Киберполицейские разоблачили 27-летнего мужчину, который насиловал 6-летнего мальчика и делал порнографический контент с его участием. Информацию о нем получили от Генерального секретариата Интерпола по борьбе с детской сексуальной эксплуатацией.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

— 27-летний житель Полтавской области на протяжении длительного времени насиловал и совершал развратные действия в отношении малолетнего мальчика. Также фигурант создавал фото и видеоматериалы в процессе преступления. Пострадавшему на момент совершения преступления было 6 лет, — сообщили в ведомстве.

В доме злоумышленника силовики провели обыск. Они изъяли мобильный телефон, планшет, жесткий диск и системный блок. Там позже выявили более 500 файлов с детской порнографией, 127 из которых созданы непосредственно фигурантом с участием потерпевшего мальчика.

Правоохранители открыли сразу несколько уголовных производств. В частности, по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины. Фигуранта арестовали. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе 48-летний мужчина предстанет перед судом за угрозы убийства, причинение телесных повреждений и изнасилование жены и двух дочерей.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Фото: Киберполиция