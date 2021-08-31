Кіберполіцейські викрили 27-річного чоловіка, який ґвалтував 6-річного хлопчика та робив порнографічний контент з його участю. Інформацію про нього отримали від Генерального секретаріату Інтерполу щодо боротьби з дитячою сексуальною експлуатацією.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

– 27-річний житель Полтавської області упродовж тривалого часу ґвалтував і здійснював розпусні дії відносно малолітнього хлопчика. Також фігурант створював фото та відеоматеріали в процесі злочину. Потерпілому на момент скоєння злочину було 6 років, – повідомили у відомстві.

У будинку зловмисника силовики провели обшук. Вони вилучили мобільний телефон, планшет, жорсткий диск і системний блок. Там пізніше виявили понад 500 файлів з дитячою порнографією, 127 з яких створені безпосередньо фігурантом за участю потерпілого хлопчика.

Правоохоронці відкрили відразу кілька кримінальних проваджень. Зокрема, за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України. Фігуранта заарештували. Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, в Одесі 48-річний чоловік постане перед судом за погрози вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень та зґвалтування дружини та двох дочок.

Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Фото: Кіберполіція