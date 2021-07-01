В Одесі 48-річний чоловік постане перед судом за погрози вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень та зґвалтування дружини та двох доньок.

Обвинувальний акт вже направили до суду.

Із 2015 року до 2021-го чоловік ґвалтував та бив дружину і дітей. Одній з дочок було 14 років, а іншій – 17 років.

Окрім того, чоловік погрожував їм, що вб’є у випадку непокори. Потерпілі такі погрози сприймали серйозно.

Раніше чоловік вже відбував покарання за вбивство своєї тещі. Фігурант забив матір своєї жінки до смерті.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Чоловік може сісти на 15 років.

Джерело: Одеська облпрокуратура