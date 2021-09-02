Украинский военнослужащий на Донбассе получил осколочное ранение в результате обстрела вооруженных формирований РФ. Его состояние здоровья уже оценивают как удовлетворительное.
Об этом сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки Восток.
— После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное, — сообщили в оперативно-тактической группировке.
После ответного огня оккупанты прекратили обстрелы украинских позиций.
Военнослужащие сообщили о действиях вооруженных формирований Российской Федерации представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, 30 августа на Донбассе, возле Попасной, боевики убили украинского защитника, еще один боец получил ранение.
Погибшим военнослужащим оказался Роман Задорожный 1994 года рождения. Он был жителем пгт Добродвор Червоноградского района Львовской области.