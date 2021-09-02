Украинский военнослужащий на Донбассе получил осколочное ранение в результате обстрела вооруженных формирований РФ. Его состояние здоровья уже оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки Восток.

— После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное, — сообщили в оперативно-тактической группировке.

После ответного огня оккупанты прекратили обстрелы украинских позиций.

Военнослужащие сообщили о действиях вооруженных формирований Российской Федерации представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, 30 августа на Донбассе, возле Попасной, боевики убили украинского защитника, еще один боец ​​получил ранение.

Погибшим военнослужащим оказался Роман Задорожный 1994 года рождения. Он был жителем пгт Добродвор Червоноградского района Львовской области.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток