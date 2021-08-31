Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі бійця

30 серпня на Донбасі, біля міста Попасна, окупанти вбили українського військовослужбовця, ще один боєць отримав поранення.

Загиблим захисником виявився Роман Задорожний 1994 року народження. Він був мешканцем смт Добродвір Червоноградського району Львівської області.

27-річний Роман Задорожний служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. У нього залишилася матір, сестри та брати.

30 серпня в зоні ООС було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню . Пораненого бійця доправили до лікувального закладу, медики оцінили його стан як середнього ступеня важкості.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Також один захисник отримав травму внаслідок відриву невідомого вибухового пристрою.

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Фото: Роман Задорожний

Джерело: Роксана Терлецька