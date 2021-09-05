Молодий серфер помер після укусу акули біля австралійського узбережжя

В Австралії на північному узбережжі Нового Південного Уельсу помер 30-річний серфер після того, як його вкусила акула.

Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що бригади швидкої допомоги прибули в Шеллі-Біч невдовзі після виклику з пляжу.

За даними поліції, чоловік отримав серйозні травми правої руки і спини несумісні із життям.

Свідки трагедії намагалися зробити штучне дихання до приїзду парамедиків, але чоловік помер на місці.

– Кілька місцевих серферів і перехожих прийшли на допомогу цій людині, вони проявили неймовірну хоробрість в дуже складній ситуації, – повідомив офіцер поліції.

Серфер помер, незважаючи на всі зусилля оточуючих, парамедиків та інших служб екстреної допомоги.

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Загибель серфера від укусу акули – далеко не єдиний випадок біля австралійського узбережжя. У штаті Новий Південний Уельс 18 травня загинув серфер на пляжі Танкаррі-Біч.

Правоохоронці підтвердили, що акула напала на чоловіка під час серфінгу. Вік загиблого не розголошують.

В Австралії восьминіг напав на людину

У квітні в Австралії восьминіг побив чоловіка, після чого на його шкірі залишилися червоні рубці.

Геолог Ланс Карлсон разом із родиною відпочивав на пляжі під час відпустки.

Побачивши чоловіка, восьминіг спочатку вдарив його по руці, а потім по шиї і верхній частині спини.