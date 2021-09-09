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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В Северной Македонии произошел пожар в Covid-больнице — есть погибшие

В Северной Македонии произошел пожар в Covid-больнице — есть погибшие

В Северной Македонии в городе Тетово в специализированной больнице для борьбы с коронавирусом произошел пожар, в результате которого погибли как минимум 10 человек.

Министр здравоохранения страны Венко Филипче сообщил, что количество жертв может увеличиться. Пожар уже ликвидировали. Сейчас все бригады мобилизовали, чтобы помочь раненым.

Их срочно доставляют в Скопье (столицу Северной Македонии) для оказания надлежащей помощи. Причины пожара, а также точное количество жертв и пострадавших, устанавливаются.

9 сентября в Киеве произошел пожар в студенческом общежитии Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЭУ). Огонь возник в комнате на шестом этаже девятиэтажного здания.

В комнате повредились мебель, личные вещи студентов, бытовая техника, рамы для окон. Потолок и стены закоптились.

Причина пожара в общежитии КНЭУ пока неизвестна, ее устанавливают. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Источник: Венко Филипче, 360stepeni

Фото: 360stepeni

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