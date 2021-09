В Северной Македонии в городе Тетово в специализированной больнице для борьбы с коронавирусом произошел пожар, в результате которого погибли как минимум 10 человек.

Министр здравоохранения страны Венко Филипче сообщил, что количество жертв может увеличиться. Пожар уже ликвидировали. Сейчас все бригады мобилизовали, чтобы помочь раненым.

Их срочно доставляют в Скопье (столицу Северной Македонии) для оказания надлежащей помощи. Причины пожара, а также точное количество жертв и пострадавших, устанавливаются.

A fire at a hospital in

northern #Macedonia has killed at least 10 Covid patients. #Covid_19 #NorthMacedonia pic.twitter.com/dv9R7FZU7U

